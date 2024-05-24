دوليه

يمني بولونيا النفس بإنهاء الموسم بأفضل نتيجة ممكنة عندما يحل ضيفا على جنوى اليوم في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من بطولة إيطاليا. وبصم بولونيا بقيادة مدربه لاعب وسط إنتر ميلان وباريس سان جرمان الفرنسي الدولي السابق تياغو موتا، على موسم رائع حجز من خلاله بطاقته الى مسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الأولى منذ 59 عاما.



ويتقاسم بولونيا المركز الثالث مع يوفنتوس برصيد 68 نقطة مع أفضلية فارق الاهداف للأول الذي فرط في فرصة فض الشراكة مع فريق السيدة العجوز الاثنين الماضي عندما تقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 76، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في الـ15 الأخيرة.



ويطمح موتا الى كسب النقاط الثلاث للمباراة الاخيرة له على رأس الإدارة لفنية لبولونيا كون عقده ينتهي في يونيو المقبل. ورشحت وسائل اعلام ايطالية عدة موتا الى تدريب يوفنتوس الموسم المقبل خلفا لماسيميليانو أليغري المقال من منصبه عقب تتويج فريق السيدة العجوز بلقب الكأس المحلية على حساب أتالانتا منتصف الاسبوع الماضي.