دوليه

مدد المدافع البرازيلي المخضرم دانتي (40 عاما)، قائد فريق نيس الفرنسي، عقده لموسم واحد حتى يونيو 2025، كما أعلن ناديه أول من أمس عبر موقعه على الإنترنت.

وكان عقد دانتي الدولي البرازيلي السابق (13 مباراة دولية، هدفان)، ينتهي في 30 يونيو 2024 وقد خاض هذا الموسم 32 مباراة من أصل 34 في صفوف فريقه في الدوري المحلي، مساهما بانتزاع نيس بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كما كان نيس أفضل خط دفاع في الدوري (دخل مرماه 29 هدفا).

وسجل دانتي هدفه الوحيد هذا الموسم في مرمى ستراسبورغ، ليصبح بعمر 40 عاما و193 يوما، رابع لاعب يبلغ من العمر 40 عاما أو أكثر يسجل في الدوري الفرنسي منذ موسم 1947/1948.

وسيبدأ دانتي الفائز مع بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا موسمه التاسع بألوان نيس، الذي خاض في صفوفه 282 مباراة وسجل له ثمانية أهداف في مختلف المسابقات.