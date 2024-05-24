دوليه

يبحث الأهلي المصري عن تعزيز رقمه القياسي في دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره الترجي التونسي على ستاد القاهرة الدولي عند الـ 08:00 مساء غد في إياب الدور النهائي. وانتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي ما يفتح الباب لكل الاحتمالات في مباراة السبت.



والأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 مرة بينما نال الترجي اللقب 4 مرات من قبل. ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق اللقب القاري خاصة أن فوزه بأي نتيجة سيمنحه اللقب الثمين بينما يحتاج الترجي للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لحصد اللقب.



واستعاد الجهاز الفني للأهلي جهود ثنائي الفريق أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر بعد التماثل للشفاء من الإصابة التي حرمتهما من خوض مواجهة الذهاب. فيما مازال عمرو السولية خارج الحسابات لعدم تعافيه من إصابة في العضلة الضامة التي حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة كما يغيب عن الأهلي نجمه التونسي علي معلول الذي أجرى جراحة في وتر أكيليس.



كما يعاني محمد عبد المنعم ومحمد هاني من إجهاد عضلي لكن فرص مشاركتهما كبيرة في ظل الاعتماد عليهما بصورة كبيرة في الفترة السابقة. ويمتلك السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الكثير من الأسماء القادرة على حسم اللقاء أبرزها وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ورضا سليم ومروان عطية .