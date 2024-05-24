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يسعى الكويت لحسم مواجهته مع القادسية اليوم من أجل إعلان نفسه بطلا للدوري الممتاز للمرة التاسعة عشرة وذلك عندما يلتقيان في الساعة 07:15 مساء على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة التاسعة من مجموعة البطولة. وتاخذ المباراة اهمية بالغة للأبيض الذي يدخلها وعينه فقط على الفوز لكي ينهي الصراع مع العربي الذي ينافسه على اللقب.



فالأبيض رصيده 63 نقطة في صدارة الترتيب مقابل 58 نقطة للعربي الذي يستقبل ضيفه الفحيحيل على ستاد صباح السالم في التوقيت ذاته، حيث يضع الأخضر في حساباته امرين احدهما ضرورة الفوز اليوم ليستمر في ملاحقة الابيض وعينه على ما تسفر عنه نتيجة مباراة الكويت والقادسية، ففي حال تعادل او خسارة الأبيض تبقى آمال العربي قائمة حتى الجولة الاخيرة شريطة ان يحسم النقاط الثلاث أمام الفحيحيل صاحب الـ 31 نقطة والمركز الخامس.



وستكون مواجهة الكويت والقادسية محط الأنظار وعلى ضوء نتيجتها تتحدد الكثير من ملامح البطل وهذا ما يدفع الأبيض لتسخير كل ما يملك من جهد وطاقة لتكرار فوزه على خصمه الذي حققه في مرحلة الذهاب حيث انتهت 2 – 0.



ولاشك ان الأبيض يمتلك عوامل النجاح على الصعيد الفني في ظل وجود العناصر المتكاملة فنيا وبدنيا، ويعد الأبيض من اكثر الفرق استقرارا فنيا وبذلك فإنه يأمل ان يواصل انطلاقته الا ان ذلك لن يكون سهلا تحقيقه، فهو يعرف جيدا وضع خصمه القادسية الثالث (51 نقطة) الذي يخوض المباراة دون اي ضغوط، ومنتعش عقب تتويجه الثلاثاء الماضي بلقب بطولة كأس الأمير، ومباراة اليوم لا تعنيه كثيراً لأن مركزه الثالث لن يتغير أياً كانت النتيجة، لكنه سيحاول على اقل تقدير الثأر لنفسه من خصمه الذي يتفوق عليه في المواجهات الاخيرة فضلاً عن رغبته في تعزيز صورته الجيدة أمام جمهوره.



بينما لقاء العربي والفحيحيل هو الاخر مهم للأول الذي يمني النفس بأن يقدم له الاصفر هدية بعرقلة الأبيض مثلما صنع امامه عندما تعادل معه في المباراة الماضية 1 – 1، وسيعمل لاعبو الاخضر على حسم المباراة ولديهم العوامل التي تساعدهم على تحقيق الفوز وتفادي مفاجآت الفحيحيل الذي اعتاد ان يحرج خصومه الكبار طوال الموسم وظهر بشكل لافت في الكثير المباريات.



اما مباراة السالمية والنصر على ستاد ثامر فهي تحصيل حاصل ولن تؤثر النتيجة في الترتيب بكون رصيد السماوي 32 نقطة وغايته فقط ان يكون رابعا والعنابي 25 نقطة سادساً.

