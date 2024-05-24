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توج القادسية بطلا لكأس الاتحاد لكرة السلة بعد تغلبه على كاظمة 97-92 في المباراة النهائية التي جمعتهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.



ورفع القادسية بهذا التتويج الذي جاء بعد فترة غياب عن المنصات، رصيده من الالقاب الى 27 لقبا، مقابل 26 لقبا للكويت، و9 للعربي، وكاظمة 3 مرات، والجهراء مرتين، والساحل مرة واحدة. وجاءت المباراة قوية ومثيرة حتى لحظاتها الاخيرة التي حسمها القادسية بصعوبة.



وكانت البداية حذرة من الطرفين طغى عليها التسرع خصوصا من جانب القادسية الذي اضاع العديد من الكرات السهلة في التمرير والتصويب العشوائي، ليستغل كاظمة اخطاء خصمه ويتقدم سريعا 6-0 عبر تميز الاميركيين ليسلي وشابمان وقائد الفريق احمد البلوشي. وطلب مدرب القادسية الاميركي ستيبنغ وقتا مستقطعا أعاد فيه ترتيب أوراق الفريق، ليتحسن الأصفر بعدها ويقلص الفارق الى نقطتين 10-8 قبل ان ينهي كاظمة الربع متفوقا 14-11.



واستمر الاداء المتقارب في الربع الثاني الذي حاول من خلاله القادسية تقليص الفارق بالاعتماد على الهجمات السريعة عبر لوري وعبدالمحسن مرتضى وتمكن الاصفر من تحقيق التعادل 18-18، لكن سريعا عاد كاظمة الى التقدم 30-20 بفضل تميز البلوشي وعبدالعزيز الحميدي والاميركي لوف الذين استغلوا تسرع لاعبي الأصفر الذي نجح في العودة الى اجواء اللقاء في نهاية الربع وقلص الفارق الى 4 نقاط 36-32.



واخذ القادسية الافضلية في الربع الثالث من خلال الدفاع القوي على مفاتيح لعب كاظمة والاعتماد على التصويب من خارج القوس الذي تميز به الاميركي لوري ليتقدم الاصفر 55-49، حاول بعدها كاظمة العودة الى اللقاء عبر الاعتماد على شابمان اسفل السلة والبلوشي والحميدي لكن القادسية انهى الربع متقدما 60-55.



وبلغت الاثارة ذروتها في الربع الاخير الذي شهد تنافسا كبيرا بين الطرفين. وظهرت رغبة القادسية في عدم تفويت فرصة التتويج من خلال اخذ الافضلية والتقدم 74-67 قبل ان يعود كاظمة من بعيد ويعدل النتيجة 81-81 بفضل ثلاثيات شابمان، إلا أن القادسية أصر على الانتصار وتمكن بتألق لاعبيه الاميركي لوري وعبدالمحسن مرتضى من المحافظة على تقدمه وانهاء المباراة لمصلحته 97-92.

