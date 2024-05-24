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يصطدم الكويت بنظيره كاظمة في 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدور النهائي (دور الستة) والتي تشهد مواجهتين أخريين تجمعان برقان مع العربي في 04:30، والقادسية مع السالمية في 06:00.



ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن القادسية الثاني 25 نقطة، ويأتي كاظمة ثالثاً بـ 24 نقطة، والسالمية رابعاً 21 نقطة، والعربي 19 نقطة في المركز الخامس، وأخيراً برقان السادس بـ 18 نقطة.



وكانت الجولة الثانية أول من أمس من البطولة شهدت فوز كاظمة على القادسية 31-26، والكويت على العربي 32-22، وبرقان على السالمية 38-34.

وبعد سقوط القادسية المفاجئ أمام كاظمة ابتعد الكويت بصدارة البطولة وهو ما يجعل مباراة اليوم أمام كاظمة في غاية الأهمية للطرفين.

