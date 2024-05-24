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قال نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد إن فوز الأصفر بلقب كأس الاتحاد لكرة السلة، هدية أخرى لجماهير النادي بعد الفوز بلقب أغلى الكؤوس كأس سمو الأمير لكرة القدم الثلاثاء الماضي ولقب كأس اتحاد الكرة الطائرة قبل شهر.



وقال الفهد ان هذا الفوز لم يأتِ من فراغ بل نتيجة عمل الجهازين الفني والاداري خلال الفترة السابقة وعلى رأسهما عضو مجلس الادارة مدير كرة السلة هاني الملا.



وأضاف أن ابطال الأصفر كانوا على الموعد عندما عادوا الى منصات التتويج من خلال الفوز بوصافة الدوري وكأس السلة نتيجة الأداء الذي ظهر به الفريق منذ بداية الموسم.



وأعلن الفهد عن استمرار الجهاز الفني في الموسم المقبل بقيادة المدرب الاميركي انتوني ستيبنغ الذي كانت له لمسات واضحة مع الفريق منذ التعاقد معه قبل بداية الموسم.

وأشاد بكاظمة الذي قدم الآخر أداء مميزا منذ انطلاق الموسم واستطاع ان يقصي الكويت بطل الدوري وحامل اللقب من الدور نصف النهائي للبطولة.

