محلية

هنأ رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية والجهازين الفني والإداري واللاعبين وجماهير النادي بمناسبة فوز الفريق بلقب بطولة كأس الاتحاد أول من أمس.



وأكد برجس أن عودة القادسية إلى منصات التتويج بعد غياب ستة أعوام من شأنها المساهمة في تطوير كرة السلة، وقال: شهدنا مباراة مميزة بين فريقين كبيرين قدما الكثير لكرة السلة المحلية عبر عقود طويلة، ويضمان لاعبين على قدر عالٍ من الكفاءة الفنية، ومدربين من ذوي الخبرة، وأجهزة إدارية قادرة على التطوير والمنافسة،



وأضاف: سعدنا بمتابعة لقاء اتسم بالروح الرياضية العالية، والندية بين الفريقين مما أسهم بخروج المباراة النهائية بأفضل صورة ممكنة من الناحيتين الفنية والإدارية، وبما يعكس الصورة المشرفة والتطور الكبير الذي تشهده كرة السلة الكويتية، وليكون نهائي الكأس مسك ختام موسم مميز.



وأكد برجس أن أسرة كرة السلة ستقف خلف ناديي الكويت وكاظمة في بطولة الدوري الآسيوي لوسط وغرب القارة الآسيوية السوبر ليغ الذي تنطلق منافساته غدا في العاصمة القطرية الدوحة، آملا تقديمهما لأفضل المستويات في البطولة.

