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يلتقي الكويت مع تاميل الهندي في 12:00 ظهر غد (السبت) في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في نهائيات دوري غرب آسيا لكرة السلة للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة لغاية 1 يونيو المقبل، كما يلعب في المجموعة ذاتها كاظمة مع غورغان الإيراني في 03:00 مساء، فيما ستختتم مباريات اليوم الأول في الساعة 6:00 مساء بلقاء المنامة البحريني مع الحكمة اللبناني ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام «المقص» ثم يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية بالاضافة الى تأهلهما ايضا الى بطولة نهائيات دوري أبطال آسيا التي ستقام في الامارات في منتصف يونيو المقبل.

وينص نظام الاتحاد الآسيوي ألا يتأهل الى نهائيات القارة فريقان من دولة واحدة.

