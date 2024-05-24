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التقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د. مطر النيادي، وفد النادي الكويتي للرياضات الجوية الذي ضم أمين السر العام في النادي الكابتن محمد بورحمة وأمين الصندوق أحمد الشلاحي ومدير العلاقات العامة خليفة الفضلي.



وأشاد الشلاحي خلال اللقاء بالدور الفعال والمساهمة القيمة للسفير النيادي التي لعبت دورها في إنجاح كثير من الأحداث الرياضية الخليجية في الكويت ودعمه اللامحدود في تشجيع الشباب الخليجي للمشاركة في أي تجمعات رياضية تجمع الشباب الخليجي وابراز مشاركاتهم سواء داخل الكويت أول في دول مجلس التعاون الخليجي.



وشكر الشلاحي السفير الإماراتي على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز العلاقات الرياضية وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المستقبلي بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

