محلية

نظم الأولمبياد الخاص الكويتي برنامج الكشف الصحي الثاني على الرياضيين من ذوي الإعاقات الذهنية أول من أمس. واشتمل البرنامج على إجراء الفحص الطبي لنحو 150 رياضيا يمثلون المدارس والمؤسسات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقات الذهنية الى جانب رياضيين من نادي الطموح بحضور ممثلين من الاولمبياد الخاص لإقليم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وعدد من المتطوعين من أطباء واختصاصيين من وزارة الصحة.



وقالت رئيسة مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي إن للكشف الطبي أهمية كبرى للرياضيين من ذوي الإعاقات الذهنية لا سيما أن الغالبية منهم لا يستطيع التعبير عن مكامن الوجع بل يتعايش معه الامر الذي يسبب انتكاسات مستقبلية رياضيا وحتى صحيا.

وأضافت الزواوي أن برنامج الكشف الصحي يشمل سبع عيادات متنوعة منها عيادة صحة الفم والأسنان وصحة العيون وصحة السمع والصحة النفسية وعيادة الوقاية والتغذية والعلاج الطبيعي وعيادة صحة القدم.



وأكدت أن برنامج الكشف الصحي على الرياضيين هو أحد عناصر البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص الذي يشتمل ايضا على ملتقى العائلات الصحي والمجتمعات الصحية وتعزيز اللياقة البدنية إضافة إلى برنامج تأهيل المتخصصين فى مجالات البرنامج الصحي من أطباء وممرضين ومتطوعين.



من جهتها، أكدت المديرة الوطنية للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي أن الاطباء والمختصين ممن يقومون بفحص ومتابعة الرياضيين من ذوي الإعاقات الذهنية معتمدون من الأولمبياد الخاص الاقليمي والدولي بهدف الإلمام بالمشاكل الصحية التي تواجه الرياضيين سعيا لتهيئتهم لدخول المشاركات والبطولات.



وأضافت بورسلي أن الكشف الصحي أقيم تحت إشراف الاولمبياد الخاص لإقليم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بهدف الاطلاع على ما يقدمه الأولمبياد الخاص الكويتي من خدمات مواكبا أحدث التطورات التي تتم في برنامج الأولمبياد الخاص.



وأشارت إلى أن وزارة الصحة ممثلة بمتطوعيها الأطباء والاختصاصيين إلى جانب وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) شريك حقيقي في إنجاح هذا الحدث الرياضي الذي يعنى بفئة مهمة وفاعلة في المجتمع.



من جانبها قالت مسؤولة البرنامج الصحي المكتب الاقليمي للأولمبياد الخاص في شرق الأوسط وشمال أفريقيا ليلة الشناوي إنه منذ قرابة 5 أعوام بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي يسعى البرنامج الطبي بالأولمبياد لاعتماد الاطباء المتطوعين عبر دورات تدريبية لكل تخصص حيث تم خلال المدة اعتماد عدد من الأطباء والمتخصصين في سبعة تخصصات طبية متنوعة داخل البلاد.

