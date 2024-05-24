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أقامت مجموعة من الفنانات الكويتيات معرضاً للفن التشكيلي عبر تقديم مجموعة من اللوحات التي تتحدث عن محور أفكارهن وابداعاتهن، باستضافة غاليري القديري، ووسط حضور كبير من محبي الفن التشكيلي والشخصيات الادبية والفنية.



وقد أكدت المشاركات في المعرض أن اقامة هذه الانشطة الثقافية تعتبر فرصة كبيرة لتبادل الافكار والرؤى بين الفنانين والوجوه الفنية المشاركة، وتمهد الارضية للتعرف بشكل أكبر على مواهب وطاقات الجيل الحديث والصاعد في المجال الفني.



وعلى هامش هذه الفعالية حاورت النهار الفنانة التشكيلية جميلة حسين التي شاركت في المعرض عبر رسم لوحات تتحدث عن التراث الكويتي القديم، وأكدت أهمية استمرار هذه الخطوات بهدف نقل وقائع وثقافة الاجيال السابقة الى الجيل الحالي.



وأردفت: لوحاتي في هذا المعرض تهدف لدعم التراث الوطني وتوثيق المباني التاريخية في الكويت، وهي عبارة عن بيت السدو والمدرسة القبلية، وقد سعينا عبر هذه المشاركة أن نجمع الالفة والمودة بين الفنانات ودعم روح التعاون الذي يكون بينهن باستمرار.



وأضافت الفنانة جميلة حسين: انني أشجع باستمرار اقامة هذه الفعاليات الثقافية، وبدوري أحب أن أقوم بتوثيق الاحداث والوقائع الثقافية حيث أقوم ايضا برسم لوحات تتحدث عن حياة الخيول والطيور والنباتات في الكويت، لان الرسم يذكر الانسان دائما بما يدور حوله ويمكننا عن طريق هذه الخطوة توثيق العديد من الاحداث.



وأردفت: يجب أن نهتم باستمرار بالنشاطات والاشياء التي تواجه خطر الاندثار، وعبر هذه الخطوات نوفر الارضية بهدف الحفاظ على ما ورثناه من آبائنا من فنون قديمة. وعلى هامش المعرض أيضا تحدثت الفنانة التشكيلية الدكتورة فريدة عابدين عن تجربتها للمشاركة في هذه الفعالية الثقافية، مؤكدة أن حضور فنانات كويتيات متميزات في هذه الانشطة يوفر الارضية للتطور والتقدم الى الامام.



وأكدت عابدين: ان كل فنانة شاركت في المعرض قد تبنت أسلوباً متفاوتاً ومختلفاً لرسم اللوحات، وهناك تجارب لمدارس فنية عدة متفاوتة، وهذا التنوع يشكل ميزة ويساعد الانسان للتعرف بشكل أكبر على الفن ودعم الاحساس والشعور اللذين تقدمهما اللوحات الفنية الى المشاهد.



وأضافت: نستطيع القول إن الفن يعتبر وسيلة مهمة للارتباط بين الشعوب والثقافات ودعم أواصر العلاقة بين الفنانين، وهذه الخطوات كلها تعتبر قيمة حيث يدعم الفن احساس تقبل الناس بعضهم بعض، وهناك أفكار واساليب متنوعة تم طرحها في هذا المعرض من قبل الفنانات وقد ركزت في لوحاتي أيضا على المواضيع الكلاسيكية لتقديم رسالة الى الناس بهدف دعم التراث وتعزيز التعاون المشترك.



كما حاورت النهار في المعرض الفنانة التشكيلية الدكتورة منى عيادة، التي شاركت في الفعالية بتجربة متفاوتة، حيث عرضت لوحات تتحدث عن مواضيع الأزهار والماء والتركيز على الـ ماكس ميديا والزجاج والبلاستيك ودمج كل هذه التقنيات لابراز اللوحات والفن بشكل متفاوت.



وتحدثت عيادة عن اهتمامها بالفن الحديث وممارسة تجربة متفاوتة في رسم اللوحات، وقالت: ان الفنون الحديثة لديها مكانة كبيرة لكن لا اقبال عليها من قبل كل الموهوبين وهناك فئة محددة تمارس هذه الانشطة، ونستطيع القول إن كل فن له أسلوبه الخاص، وبالفن الحديث في اوروبا يتم استخدام خامات متنوعة وهناك تركيز لافت على المكس ميديا.



وأضافت: ان ممارسة هذه التخصصات في الفن الحديث تقدم للانسان تجربة كبيرة ويمكن للموهوبين خوضها، واقامة هذه المعارض أيضا تكسب الفنان خبرات متعددة بشتى المجالات.

