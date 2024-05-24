إضاءات

أقام المعهد الفرنسي في الكويت فعاليات وأنشطة ثقافية تهدف لتعريف المواطنين والمقيمين بالاجواء الثقافية في فرنسا، وفي خطوة لتعزيز مستوى التعاون الثنائي بين الكويت وباريس.



وخلال حوار خاص مع النهار، أكد مستشار التعاون والعمل الثقافي الفرنسي في الكويت بونوا كاتالا أن اقامة وعرض أفلام سينمائية في الكويت يمهدان الارضية لتبادل الافكار بين الثقافات المتعددة، مؤكدا أن الكويت بدورها تمتلك أرضية كبيرة في مجال الخبرة السينمائية والنشاطات الثقافية.



وأردف: شهر مايو هو شهر أوروبا ونحتفل به في التاسع من مايو. والمعهد الفرنسي في الكويت هو في الواقع المعهد الأوروبي الوحيد الموجود، لذلك قمنا أيضا بطرح هويتنا الأوروبية، وبالتالي ما قررنا القيام به هو إقامة مهرجان سينمائي أوروبي ونسعى الى تعزيز هذه الانشطة في الأشهر المقبلة أيضا. لذلك بدأنا بعرض فرنسي.



وأضاف: ان حماية التنوع البيولوجي لها أهمية كبيرة ولذلك حصلنا للتو على فيلم Ecocide، وهو فيلم ألماني يتحدث عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري والقانون الدولي المتعلق بها. وكذلك هناك عرض لفيلم من قبرص. والفكرة هي حقا طرح فيلم أوروبي.



وحول مستوى التعاون الثقافي بين الكويت وفرنسا، قال كاتالا: هناك تعاون وثيق بين الكويت وفرنسا من الناحية الاثرية ايضا وهناك فرق تعمل في فيلكا مع فرق أثرية كويتية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تفعل ذلك أيضا، وما نفعله اليوم هو الاحتفال حقا بالثقافة الأوروبية.



وأردف: ان هناك المزيد من أجواء التعاون بين فرنسا والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت حول إمكانية إنشاء مؤسسة في مجال التدريب، اضافة الى التعاون في المجالات المشتركة، وسنواصل أنشطتنا الثقافية أيضا.



لذلك كانت هذه أفلاما مع بعض الحفلات الموسيقية القادمة أيضا التي سنقيمها في المستقبل القريب.

وأوضح كاريتا: أعتقد أننا سنقوم بعد ذلك بما يمكن متابعينا من متابعتنا بشكل واضح على الشبكات الاجتماعية أيضا وتحديث مستوى التعاون الثقافي مع الكويت. وسيكون لدينا الكثير من الفعاليات مستقبلا ونواصل الأنشطة بالأفلام والحفلات الموسيقية والناس ينتظرون طبعا بداية الموسم الثقافي الرئيسي وهي عادة من سبتمبر.



وأردف: اننا سنبدأ من جديد في سبتمبر لأنه لا يزال لدينا مكتبتنا ومكتبة الوسائط الخاصة بنا في الكويت. وهناك بعض الأفلام اضافة الى اقامة دوراتنا الصيفية، ودورات مكثفة للبالغين والأطفال لتعليم اللغتين الفرنسية والاسبانية.



وحول رأيه بمستوى النشاطات السينمائية في العالم، اوضح كاريتا: لكي تكون صناعة السينما ممثلة لجميع المجالات في العالم، فمن المهم أن تكون بمنزلة حوار بين الثقافات.

