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أقامت روضة السيد عمر احتفالية خاصة بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلبتها المتفوقين، وذلك بحضور الكادر الاداري للروضة والمعلمين إلى جانب أولياء أمور الطلبة والمدعوين.



قدم الاطفال خلال الاحتفالية عروضاً واوبريتاً ولوحات فنية تميزوا بها، وعبروا من خلالها عن سعادتهم بتخرجهم وانتقالهم لمرحلة تعليمية جديدة، كما تفاعل معهم الحضور، الذين قدموا التهاني للأطفال الخريجين، وتمنوا لهم المزيد من التقدم والنجاح في جميع مراحلهم التعليمية واليومية.

وفي الختام تم توزيع شهادات التخرج على الأطفال الخريجين وتكريم بعض الشخصيات.

