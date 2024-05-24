عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس خلال لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، على أن مواقف روسيا والبحرين متقاربة إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.



وقال بوتين إن روسيا والبحرين يحتفلان في العام المقبل بمرور 35 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واضاف لقد أنجزنا الكثير خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، ولدينا قنوات اتصال جيدة من خلال وزارة الخارجية.



من جانبه قال الملك حمد ان الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية.. كذلك من أهم أهداف الزيارة هو إطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية.



وأردف قائلا أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة.. وقد كان هناك اتفاق تام بأن ندعو من قمة البحرين إلى مؤتمر دولي للسلام، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا والدول العالمية المؤثرة، لذا نأمل بإذن الله أن نتوفق في تحقيق هذا المؤتمر في البحرين.



كذلك أعلن الملك حمد دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشكلات بين الجانبين. وقال لقد كانت لدينا مشكلات مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران. وهنأ الملك حمد بن عيسى الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأشاد بـالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمني الذي تشهده برغم الظروف الصعبة التي تمر بها ومنطقتنا كذلك.



وفي وقت سابق، التقى ملك البحرين بحاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف وحاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف في مقر إقامته في موسكو، وأكدا على عمق علاقات الصداقة بين روسيا والبحرين وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.



كما استقبل ملك البحرين الشيخ طلعت تاج الدين مفتي روسيا، وأشاد بجهوده لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.

