عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: عبّر سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولا لتحقيق التكامل المنشود.



وأكد السلطان هيثم والملك عبدالله على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة التوصل لحلّ عادل لها، يُنهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان مشترك، امس في ختام زيارة سلطان عُمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.



وأشار البيان المشترك، إلى بحث القائدان، تطورات الحرب العدوانية على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقفها، واتخاذ مجلس الأمن قراراً يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد.



وشدد البيان على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بما يمكّنها من القيام بدورها المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه ووفق تكليفها الأممي.

وأعرب العاهل الأردني وسلطان عُمان، في الوقت ذاته، عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب إقليمياً، وإدانتهما وتحذيرهما من مغبة الهجوم البري على مدينة رفح.



ورحب البيان بقرارات كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي يُعدُّ خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،



ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

كما شدد القائدان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

