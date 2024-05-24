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غزة - الوكالات: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 75% من سكان غزة جرى تهجيرهم قسريا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة عدم وجود مكان آمن تلجأ إليه آلاف العوائل الفلسطينية.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن 75% من سكان غزة واجهوا التهجير القسري، عدد كبير منهم نزح 4 أو 5 مرات.



وأضافت بالنسبة لآلاف العائلات الفلسطينية لم يعد هناك مكان تذهب إليه، فالعمليات العسكرية (الإسرائيلية) والقصف يشكلان تهديداً مستمراً لافتاً إلى أن المباني تحولت إلى أنقاض، وأنه لا مكان آمن في غزة. كما ذكرت الأونروا أن موظفيها في خان يونس جنوبي القطاع يواصلون تقديم الدعم للأهالي من خلال توفير الصرف الصحي والمياه وجمع النفايات والتوجيه.



وأكدت أن التحديات هائلة، بما في ذلك ندرة المياه والوقود والموارد الصحية، مشيرة إلى الحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق لحماية الناس في غزة.

وقالت أيضاً في منشور منفصل نفقد مرضى يومياً بسبب نقص الإمكانيات الطبية، مبينة أن أفراد الطواقم الطبية في غزة يعملون بلا كلل، لكنهم بحاجة إلى الموارد.



الى ذلك بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في بيت حانون ووسّع توغله في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، في حين اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قواته جنوب رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن لواء الشمال بدأ العملية الجديدة في بيت حانون خلال الأيام الماضية لتدمير البنية التحتية للمقاتلين الفلسطينيين بالمنطقة.



وأضاف أن كتيبة نيتسح يهودا التي يشرف عليها حاخامات يهود تشارك في العملية، وبث مقاطع لغارات شنها في بيت حانون. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد في المعارك الدائرة بهذا المحور.



وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن قوات الاحتلال قتلت 35 فلسطينيا في قصف جوي وبري في أنحاء قطاع غزة امس واشتبكت عن قرب مع مسلحين ناطق بمدينة رفح جنوب القطاع. وذكر سكان أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في جنوب شرق رفح واتجهت نحو حي يبنا غرب المدينة وواصلت عملياتها في ثلاث ضواحي في الشرق.



وقال أحد السكان الذي طلب عدم نشر اسمه الاحتلال يحاول التقدم غربا وهم حاليا على أطراف منطقة يبنا وهي منطقة مزدحمة بالسكان، بس حتى الآن ما اجتاحوها.

