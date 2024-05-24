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رام الله - الوكالات: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جيش الاحتلال نفذ، منذ بدء الحرب على غزة، أكثر من 200 عملية عسكرية، في مخيمات الضفة الغربية.



وإضافة إلى العمليات في المخيمات نفّذ الاحتلال أكثر من 60 عملية عسكرية بمشاركة ألوية في الجيش، كما شن أكثر من 50 هجمة جوية من خلال طائرات ومروحيات حربية، وأعلن قتل أكثر من 500 فلسطيني كما اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني. وعادة ما تواجه القوات الإسرائيلية معارك ضارية مع جهة عناصر المقاومة، وعبوات ناسفة تُزرع في طريق الآليات والمدرّعات العسكرية.



وتُعتبر الحملة العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال، الثلاثاء، في جنين ومناطق أخرى، جزءاً من سلسلة عمليات تهدف إلى القضاء على المقاومة وإحباط عملياتها، وتسهيل عمليات جيش الاحتلال وحرية حركة جنوده مستقبلاً. وتقسم قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أنماط العمليات العسكرية إلى أنواع مختلفة.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني لم تسمّه، قوله إن الحملة العسكرية الحالية، بدأت بخدعة، وهذا ساهم في استهداف عدد من المسلحين الذين لم يكونوا مستعدين.

الى ذلك قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها أجلت عائلات فلسطينية استولى الجيش الإسرائيلي على منازلها في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ضمن عملياته العسكرية المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.



وأضافت الجمعية في بيان عبر منصة إكس تقوم طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بإجلاء العائلات التي استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازلها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، خلال توغلها المستمر في مخيم جنين للاجئين.

