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القدس المحتلة - الوكالات: أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بعدم تحقيق جيش الاحتلال لأي من أهداف الحرب في قطاع غزة. جاء ذلك في استعراض للوضع قدمه هنغبي خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان) وفق القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة.



وقال هنغبي لم نحقق أياً من الأهداف الإستراتيجية للحرب؛ حيث لم نتوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين ولم نُسقط حركة حماس ولم نسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم بأمان. وتابع يقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا جدا، ليس سنة واحدة، بل سنوات.



وبشأن القتال على الحدود مع لبنان، قال هنغبي لم يتم تحديد هدف واضح في مجلس الحرب فيما يتعلق بالشمال. وأضاف أنه بالنسبة لهذه الجبهة لا توجد تواريخ (لانتهاء القتال) ولا أهداف استراتيجية.

الى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قوله إن مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل عودة المحتجزين في غزة.



من جانبها، نقلت القناة 12 عن مكتب نتانياهو تأكيده أن فريق التفاوض تلقى توجيها في اجتماع مجلس الحرب باستئناف الاتصالات الخاصة بصفقة لتبادل الأسرى.



وبحسب المصدر ذاته، فإن مكتب نتانياهو لم يحدد بالضبط ما هو التوجيه، وكيف من المتوقع أن يدفع فريق التفاوض بالمفاوضات قدما، مشيرا إلى أن هناك أغلبية مطلقة في مجلس الحرب لصالح التفاوض على أساس الاقتراح الأخير.

