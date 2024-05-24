عربيات ودوليات

مشهد - الوكالات: ووري الثرى أمس في إيران جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولون آخرون قتلوا في حادث مروحية الأحد الماضي.



ونقل جثمان رئيسي من طهران إلى مدينة برجند ومنها إلى مسقط رأسه مدينة مشهد بمحافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق)، حيث دفن في مرقد الإمام الرضا -عليه السلام-.



وأقيمت مراسم تشييع عبداللهيان صباح امس في مقر وزارة الخارجية بطهران بحضور وزراء الخارجية السابقين قبل أن ينقل الجثمان بعد ذلك إلى مدينة شهر ري جنوب العاصمة حيث ووري الثرى في مرقد شاه عبدالعظيم الحسيني.



وتوجهت حشود ضخمة من الإيرانيين عبر القطارات ووسائل نقل أخرى من طهران ومناطق أخرى إلى مدينة مشهد للمشاركة في تشييع الرئيس الراحل. وحضر تشييع رئيسي مسؤولون أجانب.

