عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: اتفق القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.



وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور طهران ممثلا للرئيس المصري، التقى مع القائم بأعمال وزارة الخارجية نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني وأعرب عن تعازي مصر حكومة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.



وأشار شكري إلى العلاقات الطيبة والصادقة التي كانت بينه وبين الوزير الراحل حسين أمير عبداللهيان، مؤكدا على مواصلة المفاوضات المكثفة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات على أسس ومبادئ ثابتة ومستقرة.



بدوره، أعرب باقري عن شكره وتقديره لزيارة وحضور شكري ممثلاً عن حكومة وشعب مصر، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة ثقافية وتاريخية ودينية بين البلدين العظيمين ذوي التاريخ والحضارة العريقة.



وأكد باقري استمرار نهج وسياسة الرئيس الراحل رئيسي والوزير عبداللهيان في مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات مع البلدين. وشدد على متابعة المفاوضات التي بدأها وزيرا خارجية إيران الراحل باهتمام خاص لما فيه مصلحة للبلدين والشعبين، وتحقيق النتائج المرجوة التي اتفق عليها رئيسي البلدين.