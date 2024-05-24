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لندن - الوكالات: انطلقت في بريطانيا امس معركة الانتخابات التشريعية المقررة في 4 يوليو في ظل توقعات بفوز المعارضة العمالية بالسلطة بعدما حكم المحافظون البلاد مدة 14 عاما.



وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يريد الكفاح من أجل كل صوت عند إعلانه الأربعاء بشكل مفاجئ وتحت المطر عن اجراء انتخابات في مطلع الصيف وليس في الخريف كما كان يتوقع مراقبون.



وتسلط معظم الصحف الضوء على الرهان الذي يشكله هذا الاقتراع لرئيس الحكومة البالغ من العمر 44 عاما والذي بدأ امس جولة في المقاطعات الأربع في البلاد فيما تظهر استطلاعات الرأي تخلفه بعشرين نقطة عن منافسه.



وحدد سوناك عناوين حملته مقدما نفسه على انه الشخص الذي يتخذ اجراءات جريئة لضمان أمن البريطانيين ولديه خطة واضحة بدأت تؤتي ثمارها، في مواجهة حزب العمال الذي تم تصويره على انه يوازي عودة الى المربع الأول ويقدم عفوا للمهاجرين بطريقة غير نظامية. لكنه أقر بان الرحلات الجوية لطرد مهاجرين إلى رواندا، وهو إجراء رئيسي لسياسته في مجال الهجرة، لن تقلع إلا بعد الانتخابات، إذا أعيد انتخابه.



من جهته، يركز زعيم حزب العمال كير ستارمر حملته على المناطق التي تميل عادة للمحافظين في جنوب شرق انكلترا. فيما وأعلن نايجل فاراج امس انه لن يترشح للانتخابات المقبلة بعدما المح انه سيفعل ذلك على الأرجح على لائحة حزب Reform UK اليميني الذي حل مكان حزب البريكست الذي شارك في تأسيسه العام 2018.



وستكون المهمة شاقة بالنسبة لريشي سوناك الذي لم يتمكن من تحسين الوضع منذ دخوله 10 داونينغ ستريت في اكتوبر 2022 بعد فضائح عهد بوريس جونسون وما يشبه أزمة مالية ظهرت في الايام الـ49 التي تولت فيها ليز تراس الحكم.



تعطي استطلاعات الرأي حزب العمال حوالى 45% من نوايا التصويت مقارنة بأقل من 25% لحزب المحافظين، ما يبدو أنه يمهد الطريق أمام كير ستارمر لتولي منصب رئيس الوزراء، وهو محام سابق يبلغ 61 عاما والذي أعاد بناء حزبه بعد الهزيمة التاريخية في 2019 عبر نقله الى اليسار الوسط.



ورسميا، لن تبدأ الحملة الانتخابية في الدوائر الـ650 لنواب مجلس العموم إلا بعد حل البرلمان في 30 مايو المقبل. إلا ان الاحزاب تستعد لذلك منذ أشهر.

وبحسب التقليد، قام الملك تشارلز الثالث الذي لا يزال يعالج من مرض السرطان، والعائلة المالكة بتأجيل ارتباطاتهم الرسمية التي قد تبدو وكأنها تصرف الانتباه عن الحملة الانتخابية، بحسب قصر باكينغهام.

