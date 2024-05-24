عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن جماعة الحوثي اليمنية تمتلك أسلحة متقدمة، مؤكدة أنها يمكن أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط. وبحسب الوكالة قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الحكومة الأميركية تشعر بالقلق من أن الجماعة المدعومة من إيران لديها القدرة على توسيع نطاق الضربات على الشحن خارج البحر الأحمر وخليج عدن.



ولفت المسؤول الأميركي النظر إلى أن لدى الحوثيين القدرة إلى استهداف البحر الأبيض المتوسط وأضاف أن الحوثيين لديهم أسلحة متطورة، مبينا أن نشرهم للصواريخ الباليستية المضادة للسفن أمر غير مسبوق تقريبا كما استخدمت الجماعة طائرات بدون طيار في هجماتها.



وقال الحوثيون في وقت سابق من هذا الشهر إنهم سيوسعون نطاق هجماتهم ليشمل السفن في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتشن جماعة الحوثي، منذ نوفمبر الماضي، هجمات انطلاقا من اليمن بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي؛ تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة قائلين إنهم يحاولون استهداف السفن الإسرائيلية، أو تلك المرتبطة بإسرائيل.



الى ذلك قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى سنتكوم فجر امس إن قواتها تصدت لـ4 طائرات مسيرة في منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في أعقاب إعلان الجماعة أن 6 غارات أميركية وبريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غربي البلاد.



وأوضحت القيادة الأميركية أنها هاجمت تلك الأهداف باعتبارها تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأن اتخاذها هذه الإجراءات يأتي لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا، وفق منشور لها على منصة إكس.

