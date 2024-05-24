الاخيرة

نحتاج بشدة إلى كتابة سيَر بعض الساسة الكويتيين؛ لمعرفة كم دفعت الكويت وشعبها من ثمن لدخولهم الحياة السياسية وحجم مساهمتهم الكبيرة والفاعلة بالدمار والتخلف والتطرف والأزمات والانسدادات السياسية والسمعة السيئة التي صاحبت الديموقراطية الكويتية،



بعد السمعة العطرة التي خلقها الآباء المؤسسون وإن كان ما قاموا به من توترات لها مساهمة مباشرة أو غير مباشرة بالغزو الغادر صيف 90 عبر إرسال رسائل خاطئة للذئب المتربص على الحدود، الذي بدأ إشكاله معنا منذ بدايات عام 90 ورسائل مبعوثيه، وإبان القمة العربية في بغداد،



أو بإشغال المسؤولين في قضايا الداخل كدعوات مقاطعة انتخابات المجلس الوطني الكويتي أبريل 90 ممن ارتضوا أن يعملوا كمراقبين لانتخابات المجلس الوطني الصدامي أبريل 89.



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ولبعض هؤلاء الساسة تدمير مضاعف على الكويت كحال الكيماوي المزدوج، فمن ناحية منعوا أي إصلاحات دستورية تمنع الفساد التشريعي، الذي أزكم الأنوف، عبر منع أي تعديلات على الدستور واللوائح لخلق لجنة للقيم تسقط عضوية المتجاوز وتحيله إلى القضاء، كما منعوا عبر رفض تعديل اللوائح عقد دورات تأهيل للنواب الجدد،



فأصبح كثير من هؤلاء وبسبب انعدام التأهيل والمهنية يصوِّتون بشكل عمياني مع تصويت كبار كهنة المعبد أو المجلس، فازداد ضررهم وازدادت قدرتهم على عرقلة المشاريع الكبرى العامة والخاصة، التي تنفع الكويت، وإبعادهم للمسؤولين الأكفاء الأمناء وابقاؤهم للمسؤولين الذين يجمعون بين.... الحرمنة والحمرنة..



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آخر محطة:

1- ومن الناحية الاقتصادية نحتاج إلى رصد ما قاموا به من دمار هائل للاقتصاد الكويتي، حتى أوصلونا لأن نصبح الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد فقط على مداخيل النفط وكان نهج إفشال المشاريع العامة والخاصة يمر عبر صيحات أمثال سرقة القرن وبوق ولا تخاف، ومع إفشال المشاريع ينتهي كل شيء ولا يُقبَض حتى على فراش في إحدى الوزارات لاتهامه بتلك السرقات.



2- ولا تزال التشريعات المدمِّرة التي أصدروها والقائمة على أن الأرض عرض وأن الأرض الجرداء هي ثروة كويت ما بعد النفط!! ولم يشرحوا لنا كيف لأرض قاحلة غير مستثمرة أو معمرة أن تعوضنا عن مداخيل النفط، والدول الأخرى تتسابق على إعمار أراضيها الصفراء عبر الأموال والاستثمارات الكويتية المهاجرة!

