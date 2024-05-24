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قالت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء الأربعاء، إنها رفعت الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، وفق الخطة المعتمدة استعداداً لموسم حج هذا العام.



ويأتي ذلك جرياً على العادة السنوية برفع الكسوة بارتفاع 3 أمتار من أسفل الكعبة المشرفة.

ويغطى الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض بعرض 2.5 متر، وطول 54 متراً من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.



ورفعت كسوة الكعبة المشرفة على 8 مراحل، تبدأ من فك أسفل الكسوة من جميع الجوانب، ومن ثم فصل أركانها، وفك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة، ولفها بارتفاع 3 أمتار، وموازاتها على ارتفاع واحد، وتثبيتها من الجهات جميعها.



يجري بعد ذلك فك 3 من القناديل، ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلاً على حدة، وتركيب القناديل على القماش الأبيض، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة.



وعملية رفع أستار الكعبة مهمة يقوم بها فريق من المختصين والفنيين بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ والهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.

