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إذا كنت لا تُفضّل تناول اللحوم الحمراء، فيجب عليك الإكثار من تناول العدس، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

وأوضح الموقع الإلكتروني Cleveland Clinic أن هناك 5 أسباب رئيسية تجعل العدس مفيدًا لصحتك. وتشمل ما يلي:



- الحماية من الأمراض.. تُشير الدراسات إلى أن تناول العدس بانتظام يعزز الصحة الجيدة، ويقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري، والسمنة، وأمراض القلب والسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.



- خفض ضغط الدم.. يساعد البوتاسيوم في مواجهة الآثار السيئة للملح، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم . ويحتوي نصف كوب من العدس الأحمر المطبوخ على أكثر من 270 ملليغرامًا من البوتاسيوم.



- تحسين صحة القلب.. يُعتبر العدس مصدرًا غنيًا لحمض الفوليك، والحديد، وفيتامين ب-1، ما يُحافظ على صحة وقوة القلب.



- تعزيز الطاقة..إذا كنت تشعر بالتعب، فأنت بحاجة لجرعة صحيّة من الحديد.

ويصنع الحديد مادة الهيموغلوبين، وهي موجودة في خلايا الدم الحمراء، حيث تسمح بحمل الأكسجين إلى جسمك. ويمكن أن يُسهم نصف كوب من العدس المطبوخ بتوفير 15% من احتياجات الحديد اليومية الموصى بها.



- دعم الجهاز الهضمي.. يُعتبر العدس غنيًا بالألياف التي تساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكلٍ طبيعي، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـالمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة أن العدس يُعتبر مصدرًا غنيًا للعناصر الغذائية النشطة بيولوجيًا وغير النشطة بيولوجياً.

