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طالبت سيدة مصرية بخلع زوجها أمام القضاء، بسبب تنمره على مقاس رجلها في قضية غريبة تشهدها محكمة مصرية.

فقد انهارت حياة الزوجين بسبب تنمر الزوج على زوجته صاحبة الشكوى، وعلى مقاس قدمها، حتى وصل به الأمر لإهانتها داخل أحد محال الأحذية.



وروت الزوجة في أوراق الدعوى، أن مقاس قدمها يبلغ 42، ما دفع زوجها للتنمر عليها والسخرية التي عكرت صفو الحياة الزوجية، إذ كلما مرت أمامه بالمنزل، يناديها بـشحاتة أبو كف، إلى أن أصبح الأمر لا يحتمل، ووصل لدرجة إهانتها أمام العاملين بمحال الأحذية، حينما لم يجدوا مقاس رجلها.



وشحاتة أبو كف هي شخصية لاعب كرة قدم، قدمها الممثل الراحل نور الشريف في فيلم غريب في بيتي إنتاج عام 1982، إلى جانب الراحلة سعاد حسني.

وتقدمت نهى الجندي، محامية الزوجة، فعلًا بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، وطالبت بخلع موكلتها بسبب تنمر زوجها.



وقالت إن الزوجة لجأت إلى رفع دعوى خلع بسبب معاناتها في العيش مع زوجها وكثرة التنمر عليها بكلام جارح، لاسيما أنها كانت تعاني من عدم وجود أحذية نسائية من مقاسها.



وكشف تقرير الزواج والطلاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن عدد حالات الطلاق في البلاد بلغت، خلال العام الماضي 269.8 ألف حالة، وهو ما يساوي حالة طلاق كل دقيقتين.

