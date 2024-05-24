وطن النهار

أعرب سفير اليابان لدى البلاد، امورينو ياسوناري عن امتنانه لجهود مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في إقامة دورات لتعليم اللغة اليابانية منذ عام 1996 حتى الان، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين سفارة اليابان والمركز في تنظيم مسابقة الخطابة اليابانية سنويًا.



وأعلن خلال كلمته أن سفارة اليابان تخطط لعقد ديوانية باللغة اليابانية بشكل منتظم ابتداء من هذا الصيف، لإتاحة الفرصة امام الكويتيين الذين يتعلمون اللغة اليابانية للتحدث بها.

وأشاد سفير اليابان بعلاقات بلاده مع الكويت والتي وصفها بالجيدة، موضحا ان هناك رغبة لدى الجانبين لتطور تعاونهما خصوصا في مجال الكهرباء والتعليم والسياحة، لافتا الى ان السفارة اصدرت العام الماضي حوالي 5000 تأشيرة للكويتيين.



وقال: نحن نرحب بالسياح الكويتيين، لافتا الى تعاون السفارة مع مركز خدمة المجتمع، معربا عن اعتزازه بهذا التعاون.

وزاد: علاقاتنا وثيقة مع الكويت في مجال التعليم فلدينا 10 طلبة كويتيين يدرسون في اليابان و7 طلبة يابانيين يدرسون في الكويت، منوها الى انهم يعملون على رفع ذلك العدد.



وفيما يخص زيارات لمسؤولي البلدين في المستقبل القريب، قال: هناك زيارات لوفود تجارية من غرفة تجارة وصناعة الكويت من اجل تبادل الخبرات في المجال التكنولوجي.

ومن جانبهم، قدّم الطلبة الكويتيون السابقون الذين درسوا في اليابان عروضًا تقديمية لتعريف الضيوف بتجاربهم المميزة في اليابان.



يشار الى ان العديد من الطلبة القدامى الذين درسوا في اليابان، والطلبة الذين درسوا اللغة اليابانية في المركز، حضروا الاحتفال اضافة الى بعض الضيوف.

