وطن النهار

اكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د. محمد الجسار في تصريح صحافي على هامش مشاركته في افتتاح معرض نستعيد ماضينا، نحافظ على مستقبلنا الذي اقيم في مركز اليرموك الثقافي بمعرفة بعثة الاتحاد الأوروبي ان المعرض يبرز أهمية حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه، وقال: ان المعرض سوف يستمر حتى يوم السبت 8 يونيو 2024.



واضاف الجسار: إن مؤسسة ألف تُعنى بمواقع التراث العالمي وتقوم بدور في حماية الآثار.

وفي كلمة لها ذكرت آن كوينستنين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد ان بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت فخورة بأن تقيم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومؤسسة ألِف ودار الاثار الاسلامية هذا المعرض.



من جهته، قال فاليري فريلاند المدير التنفيذي لمؤسسة ألِف: اقدم الشكر الى بعثة الاتحاد الأوروبي بالكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ودار الاثار الاسلامية على دعوتهم من أجل ان نسلط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي المهدد في مواجهة الحروب والازمات والتهديدات البيئية.



واضاف: لقد كانت الكويت من الدول الاعضاء المؤسسين لمؤسسة ألِف قبل أكثر من سبع سنوات واليوم نفتخر بأن نبرز للشعب الكويتي أن دعمهم قد ساعد مؤسسة ألِف على تمويل وتوجيه اكثر من 450 مشروعاً لحماية التراث في أكثر من 35 بلدا.

وتابع: إن مؤسسة ألِف هي الصندوق العالمي الرئيس الذي يركّز حصريًا على حماية واعادة تأهيل التراث الثقافي في مناطق النزاع وما بعد مرحلة النزاع.

