وطن النهار

وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري بتشكيل لجنة تحقيق فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار عن منطقتي القبلة والمرقاب اللتين تضمان مرافق حكومية مهمة.

وقالت الوزارة إن بوشهري وعد بمحاسبة كل من يثبت تقصيره، مؤكدا على ضرورة جهوزية فرق الطوارئ ووضع خطط استباقية للحد من حدوث أمور مماثلة في المستقبل.



وتأتي هذه التوجيهات من الوزير بعد ان شهد مجمع الوزارات في مدينة الكويت قبل ايام عدة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عطل في شبكة الجهد المنخفض مما تسبب في خروج محطات المرقاب والهلالي وبوابة نايف عن الخدمة ،



الى جانب المبنى الرئيس لبلدية الكويت الذي طاله انقطاع الكهرباء وأدى إلى تعطل خدماتها، في حين دعت العدل يومها مراجعيها في المجمع الوزاري للتوجه إلى مجمعات المحاكم وأفرعها ومراكز الخدمة.