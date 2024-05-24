وطن النهار

قامت ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة الضجيج للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير الإدارة طلال العقاب بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة الضجيج على المحلات والاعلانات قد أسفرت عن تحرير 27 مخالفة تنوعت مابين عدم تجديد الاعلان وإقامة اعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص وإضافة اعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص واستغلال مساحات وساحات من دون ترخيص من البلدية وعدم صيانة الاعلان.



وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.