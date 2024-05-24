وطن النهار

برعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد رئيس مجلس الوزراء، دشنت جمعية المحامين مبناها الجديد، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور محمد الوسمي ورئيس الجمعية شريان الشريان، ورئيس اتحاد المحامين الخليجيين حسن البديوي، ورئيس اتحاد المحامين العرب ‏عبدالحليم علام، ووكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور ووكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري وممثلين من نقابات محلية وعدد من المحامين والمحاميات.



رئيس جمعية المحامين د. شريان الشريان أكد أن حفل افتتاح المقر الجديد للجمعية يأتي بالتزامن مع ملتقى المحامي الأول الذي يمثل إضاءة مهمة للارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير أدواتها ولاسيما أن المحامين يقومون بدور رائد بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بها.



اضاف أن توسعة وتطوير المبنى الجديد يشملان إدخال عدد من الخدمات والمرافق الحيوية، واصفا إياه بالإنجاز المهم من إنجازات مجلس إدارة الجمعية الذي آمن بأن تطوير المهنة يبدأ بتوفير البيئة التي تلبي تطلعات الزملاء المحامين والمحاميات، وسعى إلى إقرار حصانة المحامي والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل تذليل العقبات التي تعرقل عمله.



عراقة وحداثة



من جابنه، قال رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام: إن مقر جمعية المحامين الجديد صرح من صروح المحاماة، وذو عراقة وحداثة بالتصميم والتشييد، مضيفا أنه حرص على تلبية دعوة الحضور لما للكويت وجمعية المحامين فيها من مكانة راسخة في قلب كل عربي ومصري، فضلاً عن عمق العلاقة بين البلدين والنقابتين.



و دعا علام لإعادة الروح لاتحاد المحامين العرب من خلال العمل على تطوير هيئاته ومؤسساته حتى يضم في عضويته جميع النقابات والجمعيات من كل أقطار العرب والخليج، بما يحقق آمال وتطلعات المحامين العرب والخليجيين، ويدعم أواصر العلاقات بين النقابات والجمعيات في الدول العربية والخليجية.



واشار إلى ان اتحاد المحامين العرب يضع على رأس أولوياته الاهتمام بالشباب المحامين وتدريبهم ورفع مستواهم العلمي وتحفيز طاقاتهم القانونية والإبداعية من خلال إقامة الملتقيات والدورات التدريبية ومراكز الأبحاث والدراسات والتعاون بين النقابات والاتحادات.



وعد صادق



من ناحيته، قال رئيس اتحاد المحامين الخليجيين حسن بديوي إن جمعية المحامين حققت وعدها الصادق بإنجاز وتدشين مبناها الجديد كمنبر مضيء في بوتقة مسيرتها التاريخية بدعم مهنة المحاماة وتحقيق وإرساء مبادئ الحق والعدالة والحرية في المجتمع الكويتي، إلى جانب دورها الفاعل بخدمة المحامين الكويتيين وتطوير مهنتهم.

و اشار الى ان سعي اتحاد المحامين الدؤوب لدعم وتطوير مهنة المحاماة، مشيدا برسالتها السامية والمهمة.

