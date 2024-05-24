وطن النهار

نظم معهد سعود الناصر الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية أمس، ندوة بعنوان ستون عاماً من العلاقات الكويتية - الأفريقية بحضور عدد من رؤساء البعثات والدبلوماسيين.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية، الوزير المفوض الدكتور مبارك الهاجري: إن علاقات الكويت مع القارة الأفريقية متنوعة ومتميزة.



من جانبه، قال عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، سفير جمهورية توغو، محمد أوروساما: إن الكويت توفر لشركائها الأفارقة موارد مالية تتمثل في توفير التبرعات لتمويل مشاريع البنية التحتية والمساعدات الإنسانية والمنح الدراسية واستضافة البعثات الثقافية والفنية الأفريقية.



وتطرق إلى أن: الصندوق الكويتي يتعاون مع 51 دولة أفريقية من خلال المساعدات الفنية والقروض المدعومة والتبرعات لدعم وتمويل المشاريع وبرامج التنمية المختلفة، لافتا إلى المبادرة الحميدة التي أعلنتها دولة الكويت في عام 2013 خلال أعمال القمة العربية - الأفريقية الثالثة حيث قدمت الكويت قروضا ميسرة للدول الأفريقية بقيمة مليار دولار على مدى 5 سنوات، كما منحت جائزة سنوية بقيمة مليون دولار باسم المرحوم الدكتور عبدالرحمن السميط لأبحاث التنمية في أفريقيا، إضافة إلى العمل الهائل الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الكويتية في القارة.



مرتكز أساسي



من جانبه، أشار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، الوزير المفوض نايف المضف أن المكانة الكبيرة التي توليها الكويت للقارة الافريقية والتي تشكل مرتكزاً اساسياً للسياسة الخارجية حيث تحتضن 34 بعثة دبلوماسية أفريقية ولديها 17 بعثة مقيمة في دول القارة الأفريقية.



وأضاف: بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في القارة الأفريقية بحدود 28 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري السنوي 235 مليون دينار بالإضافة إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية قدم أكثر من 500 قرض تنموي بقيمة تجازوت 10 مليارات دولار.



من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية، فيصل الزامل، شرحا عن دور المؤسسات الإنمائية، والمؤسسات التطوعية في دعم مشاريع التنمية في القارة الأفريقية.



بدوره، قال مراقب ادارة العمليات لشؤون دول غرب أفريقيا في الصندوق الكويتي للتنمية، ثامر الفيلكاوي: نجلس على كنز كبير وتاريخ عريق من العلاقة الطويلة الممتدة لأكثر من 63 سنة مع القارة الأفريقية.



وذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية نفذ أكثر من 560 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، ولعب دوراً مهماً في تحسين اقتصادات الدول الأفريقية.

