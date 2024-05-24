مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، حرص الكويت على تعزيز دور التجارة الإلكترونية والتوجه العالمي نحو تقنيات الاقتصاد الرقمي بما تشمله من عناصر مختلفة مثل الشبكات الحديثة في الاتصالات والذكاء الاصطناعي.



جاء ذلك في كلمة للوزير العمر خلال الدورة الأولى من منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان في شرقي الصين ويستمر يومين.



وأشار العمر إلى ضرورة خلق مناخ استثماري مناسب وفق مقاييس اقتصادية تحقق الاستدامة والاستمرارية والدفع بإنجاح المشاريع في القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية والشبكات الحديثة في الاتصالات عبر بناء بنية تحتية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء وتشغيل المرافق اللوجستية وربطها بالمدن الصناعية.



وقال إن الكويت ملتزمة جميع الاتفاقات التي أبرمت على المستويات كافة ولاسيما العلاقات الاستثمارية في كل ميادين الاقتصاد والتجارة والاتصالات.

وأكد أن الاقتصاد الرقمي المتنامي يتطلب أن نهيئ له البنية التحتية اللازمة التي تستطيع أن تواكب هذه التحديات بأفضل طريقة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قاطبة يعلم أهمية التجارة الدولية والتغير الهائل في تطور تجارة السلع والخدمات وظهور الحاجة الكبيرة لتبني سياسات وأساليب جديدة تتماشى مع تلك التغيرات.



وشدد على قوة دوافع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة التي تنبع من نجاحها تاريخيا وتميزها حاضرا ونظرتها التفاؤلية مستقبلا.



وأكد أن الصين كانت ولا تزال أكبر شريك تجاري للكويت في المجال غير النفطي كما أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين يتزايد بصورة مبشرة.

وأضاف أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الكويت والصين تستند إلى رؤية كويت جديدة 2035 ومبادرة الحزام والطريق الصينية عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بينهما، إذ تتوافق المبادرة مع رؤية الكويت عبر سعيهما لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تخدم مختلف دول العالم.



ونقل العمر خلال كلمته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه - وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموهما بنجاح أعمال المنتدى.



وانطلق المنتدى تحت عنوان احتضان المستقبل: تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري العالي الجودة بين الصين وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويشارك في منتدى التعاون الصيني-الخليجي للصناعة والاستثمار وزراء المالية والتجارة والاقتصاد بدول مجلس التعاون بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.



كما تهدف مشاركة دول الخليج في هذا المنتدى لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الصين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

