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تشارك قطر للسياحة، برئاسة سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، في الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والذي عُقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان ويختتم اليوم. وتم الإعلان في ختام جلسات الاجتماع اليوم عن استضافة قطر للاجتماع اللجنة القادم في نسخته الحادية والخمسين.



ويعد اختيار الدوحة لاستضافة الاجتماع المقبل تأكيدًا على دور قطر كمركز إقليمي وعالمي في التبادل الثقافي والاقتصادي والسياسي، معززًا بذلك التعاون بين الدول ومساهمًا في تطوير العلاقات الدولية، بما يدعم مساهمة القطاع السياحي في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول المشاركة.



والتقى رئيس قطر للسياحة بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، حيث دارت المناقشات حول إطلاق النسخة الثانية من جوائز قطر للسياحة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتكريم المساهمين في الوصول بتجربة زوار قطر إلى مستوى عالٍ من التميز في الخدمة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال تطوير أفكار مبتكرة في المجال السياحي تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

ويكتسب الاجتماع الخمسون للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أهمية خاصة من خلال تطرقه إلى المبادرات الإقليمية التي تعمل على تعزيز التعاون والتكامل في مجال السياحي بين الدول المشاركة في الاجتماع.



وعلى صعيد التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، تم تسليط الضوء على أهمية التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس والتي من المقرر العمل بها نهاية العام الحالي، ودورها في الإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

