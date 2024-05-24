مال وأعمال

أعلنت مجموعة البركة عن رعايتها لقمة البركة التي تقام في إسطنبول للمرة الأولى منذ انطلاقتها عام 1981. وسيتم تنظيم القمة برعاية كريمة من لدن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، الذي سيشرّف هذه القمة العالمية بحضوره.



ومن المقرر استضافة هذه القمة على مدار يومين بمركز لطفي قيردار الدولي للمؤتمرات والمعارض، بدءًا من يوم الجمعة 24 مايو بمسرح الأناضول ثمّ يوم السبت 25 مايو بقاعة مرمرة. ويتولّى بنك البركة تركيا رعاية هذه القمة المنعقدة تحت عنوان الآفاق العالمية للاقتصاد الإسلامي: المقومات والاحتياجات، والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على 5 موضوعات محورية، بما فيها تاريخ منظومة المؤسسات المالية الإسلامية واتجاهاتها السائدة والمبادئ الأخلاقية التي ترتكز عليها والتحديات والفرص.



وبهذه المناسبة، صرّح حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: يسعدنا أن نرعى قمة البركة الأولى في إسطنبول كجزء من التزامنا العريق بالقيم التي أرساها مؤسسنا الراحل الشيخ صالح كامل رحمه الله، ورؤيته الملهمة حول تحقيق التعاون بين مؤسسات الاقتصاد الإسلامي.



ونسعى عبر هذه القمة إلى تسليط الضوء على أهمية التمويل المصرفي الإسلامي وتعزيز حضوره العالمي، بالإضافة إلى وضع أسس ازدهاره ونجاحه.

كما ونطمح بدورنا للمساهمة بمعارفنا وخبراتنا في هذا المجال وذلك من أجل نهضة الصناعة المالية الإسلامية.

