مال وأعمال

يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في الاحتفال السنوي الذي ينظمه سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى الكويت بعنوان يوم أفريقيا، إحياء لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، في فندق الريجنسي-الكويت.

وتأتي مشاركة الصندوق للسنة الثامنة على التوالي من خلال جناح خاص في المعرض يبرز جهوده الإنمائية والإنسانية في 50 دولة أفريقية.



كما ستشهد الفعالية مشاركة أكثر من 30 سفارة تابعة للاتحاد الزفريقي تستعرض كُلا منها تراثها الثقافي والتاريخي بما في ذلك المقتنيات والأدوات الحرفية الخاصة بالمهن والأنشطة المتنوعة لكل دولة.

ويحرص الصندوق على مواصلة تعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية مع دول القارة السمراء لاسيما وأن العلاقات التاريخية امتدت منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ بلغ حجم مساهمات الصندوق فيها أكثر من 11.5 مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومعونات فنية لمختلف القطاعات التنموية تحقيقاً للازدهار الاقتصادي.



وفي سياق متصل، وفي ضوء التعاون بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي والصندوق الكويتي أقام المعهد ندوة بعنوان ستون عام من العلاقات الكويتية الأفريقية في مقره يوم أمس، شارك فيها مراقب إدارة العمليات لشؤون دول غرب أفريقيا المهندس ثامر الفيلكاوي، حضرها مجموعة من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى دولة الكويت في مقر المعهد.



وذكر الفيلكاوي خلال الندوة أن عمليات الصندوق في القارة الأفريقية بلغت نحو 57% من إجمالي نشاطه حول العالم، لافتاً أن تلك المشاريع ساهمت في خلق نقلة نوعية في اقتصاديات الدول وحياة الشعوب.

