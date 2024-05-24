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أعلنت زين عن رعايتها لاحتفالية نهائي كأس الأمير في نسختها الـ 62، التي أقيمت برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشهدت فوز نادي القادسية بالكأس الغالية بعد تغلّبه على نادي السالمية، وبحضورٍ جماهيريٍ ضخم فاق 19 ألف مُتفرج في ستاد جابر الأحمد الدولي.



على هامش الاحتفالية، تلقّى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هدية تذكارية من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي.

وضمن رعايتها للاحتفالية الضخمة التي أقامها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وساهمت زين بتقديم لوحة فنية وطنية مُهداة إلى صاحب السمو، شارك فيها الفنان نبيل شعيل والفنان مطرف المطرف، كما تم تقديم جوائز قيّمة للجماهير الحاضرة شملت أربع سيارات و50 جهازاً ذكياً.



وشهدت المباراة النهائية المُثيرة فوز نادي القادسية بلقب كأس الأمير للمرة السابعة عشرة في تاريخه بعد تغلّبه على نادي السالمية بنتيجة 1-0، وبعد انتهاء المباراة، تشرّف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الناديين واللاعبين ومسؤولي الجهاز الفني وطاقم التحكيم بلقاء صاحب السمو، وقام سموه بتتويج قائد القادسية بدر المطوع بالكأس الغالية.



وأتت رعاية زين لاحتفالية نهائي كأس سمو أمير البلاد ضمن شراكتها ورعايتها الرسمية لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم (2022-2026)، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).



وتؤمن زين أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دوراً مهماً في دعم قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، لتُعزز من الدور الذي يلعبه القطاع الرياضي في تنمية المجتمع.

