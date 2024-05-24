مال وأعمال

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت الإثنين الماضي ندوة بعنوان: دور مهنة المحاماة في الوساطة والتوفيق لما لهذه الوسائل من أهمية متزايدة على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي.



نظراً للدور الذي يؤديه المحامي في نشر الوعي القانوني بالمجتمع والمساهمة في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات على المتقاضين، ودوره البارز في إثراء ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع الكويتي، فقد حرص مركز الكويت للتحكيم التجاري على عقد هذه الندوة وذلك بهدف رفع الوعي القانوني للمشاركين في مجال التوفيق والوساطة، كما أنها ستمكن المشاركين من تعميق فهم التوفيق والوساطة في مجال التسوية البديلة لحل المنازعات، وذلك لدراسة حالة تهدف إلى توعية المشاركين بعملية التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة، لما لهما من قيمة مميزة بالنسبة للمجتمعين القانوني المحلي والدولي.



شارك بالندوة بعض مستشاري ومحامو إدارة الفتوى والتشريع، وممثلو جمعية المحامين الكويتية، ونخبة من الحضور متعددو المشارب من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين وغيرهم من المتخصصين في مجالات أخرى.

وقد حاضر بالدورة ا.د محمد عبدالصادق – أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق ونائب رئيس جامعة القاهرة،،



وقد تطرق إلى عدة محاور منها: المحاماة هي فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع - مواثيق الشرق واخلاقيات المحاماة توجب على المحامي ممارسة الوساطة بين الأطراف - المحامي شريك فاعل في إدارة عملية الوساطة - مهنة المحاماة لا تهددها الوساطة ولا التوفيق - لا تتحدث عن المحامي الوسيط وإنما دور المحامي في الوساطة.



كما حاضرت في الندوة فاطمة بلفقيه – محامية ومدير مركز التحكيم السعودي في إمارة دبي سابقاً، حيث تحدثت عن إحصائيات نجاح الوساطة - القوانين الداعمة للوساطة في الإمارات (دراسة مقارنة) - الممارسات السيئة لبعض المحامين - استراتيجيات تجنب الخلاف، كما تطرقت إلى كيفية إدارة النزاع وإجراءات المفاوضات وكيفية التوجيه والتسوية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والأخلاقية للوساطة.

