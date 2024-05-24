مال وأعمال

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت مساء الثلاثاء 21 مايو 2024 المرحلة الثالثة (الأخيرة) من برنامج إعداد المحكمين الذي يقيمه بصفة دورية خلال العام بقاعة أهل السالفة بمقر المركز وذلك في ظل الإقبال المتزايد لأعداد المتدربين الملتحقين بالبرنامج بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم، وذلك، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية في الفترة من 7 - 21 مايو 2024.



بحضور ثلاثين مشاركًا من المهتمين بشأن التحكيم ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين وأصحاب شركات، حاضر فيها نخبة من أساتذة القانون بكلية الحقوق بجامعتي الكويت والقاهرة، وجاء تنظيم هذا البرنامج تلبيةً للإحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية،.



وهي امتداداً لجهود المركز التي يبذلها لتحقيق رسالته واستكمالاً لأنشطته التدريبية وفعالياته الموسمية، وقد هَدُفَ البرنامج إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/التحكيمية، وإعداد جيل من المحكمين مؤهلين لإدارة العملية التحكيمية بدايةً من تقديم طلب التحكيم وانتهاءاً بصدور حكم حاسم في النزاع بين أطرافه.



وذلك من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه وإثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات في مجال التحكيم ليكون هناك كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات التعامل مع القضايا التحكيمية، خاصة في ظل تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.

