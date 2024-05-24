مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز شيخة حمود الصباح بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار كويتي في السحب الأسبوعي لحساب الفوز للجوائز، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين 20 مايو 2024.

وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب الفوز للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.



وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20,000 دينار كويتي، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100,000 دينار كويتي، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10,000 دينار كويتي، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5,000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار كويتي لكل فرصة إلى 10 دنانير كويتية.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الشهري الموافق يوم الإثنين 27 مايو 2024 حيث سيعلن اسم الرابح القادم، إذ إنه كلما زادت المبالغ المودعة، زادت فرص الفوز.

