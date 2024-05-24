مال وأعمال

أكد وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري اهتمام دولة الكويت بدعم ومساندة منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتعزيز السياحة وتطويرها للإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشكل فرصة حقيقية وواعدة للاستثمار في الإنسان والاقتصاد والبيئة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المطيري خلال مشاركته في الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط على أمد ثلاثة أيام.



وأوضح المطيري أنه في إطار المساعي الهادفة لدولة الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم من خلاله القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي الوطني ولما للسياحة من قدرة على تعزيز النمو الاقتصادي باعتبارها محركا فاعلا للتنمية المستدامة فقد تضمنت رؤية الكويت 2035 تطوير قطاع السياحة كأحد محاور البرنامج الاقتصادي والمالي.



وأوضح أن من أهداف الكويت مستقبلا العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها بالاقتصاد الخدمي في المنطقة لدعم الأهداف المنشودة لتحقيق التنوع الاقتصادي ومن أهمها قطاع السياحة بالدولة.



وفي تصريح لـكونا على هامش الاجتماع، أكد الوزير المطيري أهمية السياحة باعتبارها مجالا حيويا للتواصل والترابط والتعارف الثقافي والتشارك في رسم مسارات واقعية الاستثمار في الموروث الحضاري للدول في مختلف المشاريع السياحية ذات المردود الاستثماري المستدام.



وأعرب عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لسلطنة عمان الشقيقة ولوزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم لأعمال هذا الاجتماع.



كما عبر عن شكره وتقديره للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زراب بولوليكاشفيلي وللمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بسمة الميمان ولجميع طاقم منظمة الأمم المتحدة للسياحة على الإعداد والتحضير المتميز لهذا الاجتماع.



وتستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي سيناقش على أمد ثلاثة أيام موضوعات متعلقة بتنمية القطاع السياحي.

