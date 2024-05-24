مال وأعمال

تأصيلا لأطر التعاون المشترك بين جهاز حماية المنافسة ونظرائه، وتعزيزاً لدور المنافسة وبحث أفضل الممارسات في مجالها، شارك ممثلو جهاز حماية المنافسة في منتدى المنافسة العربي الخامس للمنطقة العربية المنعقد في الجمهورية التونسية خلال الفترة من 22-23 مايو 2024 والذي تطلقه الإسكوا بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة المنافسة للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجلس المنافسة التونسي.



حيث ترأس وفد الجهاز راكان العجمي - المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بالتكليف الى جانب كلا من:- نورة الوهيب - اختصاصي قانوني وعبدالله العابدين - محاسب أول



ويرتكز المنتدى هذا العام على موضوع نشر ثقافة المنافسة، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز سياسات المنافسة الفعالة ودعمها، ومجموعة من الأهداف أهمها: دعم الجهود الموحدة والفعالة لنشر ثقافة المنافسة في المنطقة العربية،المساهمة في تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة،تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول الأعضاء في الإسكوا، تقديم رؤى قيمة لعملية صياغة سياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية، عن طريق الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية، وجمع توصيات محددة بشأن المبادرات المستقبلية الهادفة إلى النهوض بسياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية.



ان مشاركة جهاز حماية المنافسة والمساهمة في اكتساب الخبرات والمعلومات بالمنتدى له دور مهم في تعزيز العلاقة وتطوير الثقافة الاقتصادية بين البلدان العربية كما ان تلك المشاركات تمثل فرصة للاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، والمشاركة بأفضل الممارسات الدولية في حماية المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

