مال وأعمال

اختارت مجلة يوروموني العالمية بنك الخليج ليكون الأفضل بالكويت في المسؤولية الاجتماعية، وذلك خلال حفل كبير أقيم في دبي نهاية الأسبوع الماضي، لتوزيع جوائز التميز لعام 2024، بحضور جمع كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى في المنطقة.



وتأتي تلك الجائزة تقديراً لدور بنك الخليج المميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة الاجتماعية، إلى جانب جهوده البارزة في دعم وتمكين الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة داخل البنك وخارجه، من خلال حزمة متنوعة ومنتقاة من المبادرات والخدمات التي تلبي تطلعاتهم.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى في تصريح صحافي عقب تسلمها الجائزة: سعداء بهذا التقدير الدولي الجديد لدور بنك الخليج المميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، مما يزيدنا إصراراً وتمسكاً بقيمنا ودورنا الرائد في خدمة المجتمع.



وأضافت: نفتخر بأننا دائماً الأقرب في التفاعل والتواصل مع المجتمع، حيث نحرص على التواجد معهم وبينهم في مختلف المناسبات، سواء بشكل مباشر من خلال الفعاليات المتنوعة أو عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.



وأشارت إلى أن بنك الخليج قد أطلق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تلبي طموحات العملاء والجمهور، من مختلف الشرائح والأعمار مما جعله يستحق بجدارة أن يكون الأقرب إلى المجتمع ومن الأكثر تفاعلاً مع اهتماماتهم. وذكرت أن فريق سواعد الخليج وهو مجموعة تطوعية من موظفي البنك يقوم بدور فاعل في دعهم جهودنا لتعزيز مبادى الاستدامة الاجتماعية في مختلف الفعاليات التي ينظمها أو يرعاها بنك الخليج.



واستعرضت العيسى بعض المبادرات والفعاليات الاجتماعية التي أطلقها أو قام برعايتها بنك الخليج خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها رعايته للنسخة التاسعة من ماراثون بنك الخليج وهو الوحيد في الكويت المصنف عالمياً، ورعايته لمسابقة برنامج الشركة للعام الثامن عشر على التوالي، والذي تنظمه جمعية انجاز الكويت سنوياً وتنظيم النسخة الثالثة من مسابقة الداتاثون، لتمكين المتخصصين في البيانات وطلاب المدارس والجامعات والمهتمين بالعمل في مجالات البيانات والتحليلات ورعاية ملتقى كلمتين لتمكين الصناعات الإبداعية في الكويت.



ونوهت إلى أن شهر رمضان الماضي شهد تنظيم ورعاية البنك للعديد من المبادرات المميزة، ومنها: توزيع آلاف وجبات إفطار صائم، والماجلة الرمضانية، والتبرع لصالح المتضررين من الحرب في غزة، وتنظيم نقصة الخليج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الفعاليات الناجحة الأخرى.



دور توعوي



على صعيد متصل، أشارت العيسى إلى أن بنك الخليج يقوم بدور مجتمعي بارز في تعزيز الثقافة المالية في المجتمع من خلال دعمه المتواصل، للعام الرابع على التوالي، لحملة لنكن على دراية التوعوية، التي ينظمها اتحاد المصارف بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، وكذلك إطلاقه لحملة خطوة نحو التغيير، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو تقليص استخدام البلاستيك.



واختتمت العيسى تصريحاتها بالقول: قدم بنك الخليج نموذجاً أكثر تميزاً للاستدامة في المجتمع، سواء من حيث إصداره التقرير السنوي للاستدامة، أو من خلال إطلاقه أخيراً استراتيجيته الطموحة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق ومخطط هيكلي واضح على مدى السنوات الست المقبلة.



يذكر أن مجلة ميد كانت قد منحت بنك الخليج أخيراً، جائزتي أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمولية وتمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً لدوره الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز التنوع والشمول في المجتمع.

