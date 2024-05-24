الأولى

نفى ديوان الخدمة المدنية امس الخميس ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تأجيل زيادات المواطنين لمزيد من الدراسة، مؤكدا أنه لا صحة للأخبار المتداولة بهذا الشأن.



وأكد الديوان في بيان له ضرورة تحري المعلومات والاخبار بهذا الشأن من حسابات الديوان الرسمية.

من جهة أخرى، خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي، لعدم إرسال أي كتب للديوان تتضمن احتياجا واحدا فقط من تخصص معين بغرض ترشيح فردي لشخص محدد لتوظيفه.



وشدد رئيس الديوان على أنه في حال إرسالها لن يتخذ بشأنها أي إجراء ولن يترتب عليها أي آثار وستعتبر كأن لم تكن.

وأصدر الربيعان تعميما طلب فيه من جميع موظفي الديوان الذين يستقبلون المراجعين عدم التعامل إلا مع أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم رسميا.



وتضمن التعميم، أن بعض إدارات الديوان وكذلك صالة استقبال المراجعين، تتعامل مع أصحاب العلاقة لمتابعة إنجاز معاملاتهم أو لاستكمال بعض البيانات أو المستندات التي تخص إنجاز هذه المعاملات، وقد لوحظ أن بعض المراجعين ليسوا من أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم رسميا.



واضاف التعميم: ونظرا لأن البيانات والمستندات محل المراجعة قد تتضمن موضوعات شخصية وحرصا على عدم تداولها أو الاطلاع عليها إلا من قبل أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم، فيجب قصر التعامل مع أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي.

