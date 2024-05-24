الأولى

كشفت مصادر لـالنهار عن توجه حكومي لتسكين الشواغر القيادية خلال الصيف، مع انطلاق حركة تدوير واسعة لتنشيط البلاد على جميع الاصعدة ورفع معدلات النمو العام.



وبينت أن اختيار المناصب سيكون وفقا للكفاءة والخبرة والدرجة العلمية، مع مراجعة تعيينات ماضية للوقوف على مدى صحة قراراتها، موضحة أن تدقيقاً شاملاً يجري للتأكد من سلامة التعيينات.

ولفتت الى أن التدقيق يستهدف معرفة مدى كفاءة تلك القيادات، والتعرف على الإنجازات التي تمت في الجهات التي يتولون الإشراف عليها، بالإضافة إلى مدى توافق المؤهلات العلمية وخبراتهم العملية.



وأوضحت المصادر أن معايير وضعت لاختيار الأكفاء بعيداً عن الواسطة والمحسوبية من اجل تحقيق مستهدفات خطط التنمية ورؤية الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية الرامية الى تحقيق تنمية مستدامة قادرة على خلق مصادر جديدة للدخل وتوظيف الآلاف الذين يخرجون إلى سوق العمل سنوياً.



وقالت ان معايير أخرى يتم وضعها لمن يتولون أماكن قيادية في الجهات الحكومية من بينها القدرة على أداء المهام ووضع استراتيجية من شأنها تطوير الأماكن التي يقومون بإدارتها بعيداً عن الارتجالية وعن تكبد المزيد من الهدر في الإنفاق.



وبينت المصادر أن اتخاذ قرارات بالتمديد لبعض القيادات غير مطروح في ظل النهج الحكومي الساعي لإتاحة الفرصة أمام القيادات الوسطى.

