الأولى

أعلنت هيئة الطرق والنقل التنسيق مع 23 جهة لتذليل العوائق التي تعترض مسار مشروع السكك الحديدية الخليجي وقالت انه تم إعداد مستندات طرح المناقصة الاستشارية الخاصة بتصميم المشروع ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأخذ الموافقة على السير بإجراءات طرح المناقصة.



وقال المدير العام للهيئة بالتكليف خالد العصيمي: إن دراسة وتنفيذ المشروع أسندت في بداية الأمر إلى هيئة الشراكة حيث تم الانتهاء من عمل دراسة الجدوى في 2012 وتم تحديثها في 2016 ليصبح مشروعا ينفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وذكر العصيمي ان مدة تنفيذ الدراسة الاستشارية 12 شهرا يتم بعدها طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع والمحدد لها 30 شهرا وحسب النظام المتبع للمناقصات فإن الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الجزء الخاص بدولة الكويت من مشروع القطار الخليجي سيتم الانتهاء منه أواخر 2030.



ويبلغ طول المرحلة الأولى للسكة الحديد بالجزء الخاص بالكويت والممتد من مركز النويصيب الحدودي حتى محطة الركاب الرئيسة في منطقة الشدادية الصناعية خلف مطار الكويت الدولي 111 كيلومترا وسرعة القطار 200 كيلو متر في الساعة.



هذا وتسعى الكويت من خلال مشروع السكك الحديدية الخليجي للعب دور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بحكم موقعها الاستراتيجي المميز.



ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين وإلى قطر عن طريق منفذ سلوى ومن السعودية إلى دولة الإمارات في مدينتي أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار بطول يصل إلى 2217 كيلومترا ، وبكلفة مبدئية 15 مليار دولار .