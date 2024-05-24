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عواصم- الوكالات: دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ الذي التقاه في موسكو، إلى مؤتمر دولي للسلام، فيما طالبت قمة جمعت سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، في عمّان، مجلس الامن الدولي، بفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. (طالع ص 12)



وخلال لقائه الملك حمد بن عيسى، أمس اكد بوتين على أن مواقف روسيا والبحرين متقاربة إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.

فيما اوضح العاهل البحريني ان الهدف من زيارته الى موسكو هو تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية وأضاف مخاطبا الرئيس الروسي أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة..



وقد كان هناك اتفاق تام بأن ندعو من قمة البحرين إلى مؤتمر دولي للسلام، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا والدول العالمية المؤثرة، لذا نأمل بإذن الله أن نتوفق في تحقيق هذا المؤتمر في البحرين.



على صعيد متصل حض العاهل الأردني وسلطان عُمان امس مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وبحسب البيان بحث السلطان هيثم بن طارق والملك عبد الله الثاني تطورات الحرب العدوانية على قطاع غزة. وأعرب العاهل الأردني وسلطان عُمان، في الوقت ذاته، عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب إقليمياً، وإدانتهما وتحذيرهما من مغبة الهجوم البري على مدينة رفح.



وأكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب، واتخاذ مجلس الأمن قرارا يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق.



ورحبا باعتراف النروج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين، واعتبرا أنها خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. في غضون ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 75% من سكان غزة جرى تهجيرهم قسريا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة عدم وجود مكان آمن تلجأ إليه آلاف العوائل الفلسطينية.



كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جيش الاحتلال نفذ، منذ بدء الحرب على غزة، أكثر من 200 عملية عسكرية، في مخيمات الضفة الغربية.

بينها أكثر من 60 عملية عسكرية بمشاركة ألوية في الجيش، وأكثر من 50 هجمة جوية استشهد خلالها أكثر من 500 فلسطيني واعتقل أكثر من 4 آلاف آخرين.