الأولى

وجَّه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري نحو تشكيل لجنة تحقيق فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار عن منطقتي القبلة والمرقاب.



وقالت الوزارة إن بوشهري وعد بمحاسبة كل من يثبت تقصيره، مؤكدا ضرورة جهوزية فرق الطوارئ ووضع خطط استباقية للحد من حدوث أمور مماثلة في المستقبل.



وتأتي هذه التوجيهات من الوزير بعد ان شهد مجمع الوزارات قبل ايام عدة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عطل في شبكة الجهد المنخفض ما تسبب في خروج محطات المرقاب والهلالي وبوابة نايف عن الخدمة، الى جانب المبنى الرئيسي للبلدية الذي طاله انقطاع الكهرباء عنه ما أدى إلى تعطل خدماتها.