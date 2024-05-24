الجمعة 24 مايو 2024 ,17 ذو القعدة 1445
رقم العدد:
5201
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
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منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
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دوليه
إضاءات
إضاءات
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نورة المشعان: المرأة شريك أساسي في التنمية.. نريد المزيد من النساء في الحكومة!
تائه
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